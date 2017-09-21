Южно-Сахалинск, 21 сентября, 2017, 03:30 — ИА Регнум. На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков, утонувших в Долинском районе. Сегодня, 21 сентября, будет обследована береговая полоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС России.

Море

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Со слов очевидцев, три работника рыбацкого стана утром 20 сентября вышли в море на кунгасе снимать сети, однако на обратном пути у судна заглох мотор, а завести его мужчины не смогли. Когда кунгас перевернулся, рыбаки оказались в воде, до берега удалось доплыть только одному.

Как отмечают в МЧС, в районе, где произошла трагедия, наблюдается сильное течение и высокий накат. В четверг будет обследована береговая полоса, поиски в море проводить не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжаются поиски без вести пропавших жителей Верхоянского района: три человека 6 сентября тправились на рыбалку и не вернулись, через неделю пропали ещё три рыбака.