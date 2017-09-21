Сеул, 21 сентября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Угроза американского президента Дональда Трампа о полном уничтожении Северной Кореи звучит как собачий лай, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, 21 сентября сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Собачий лай

Комментируя заявление американского лидера, в котором тот пригрозил Пхеньяну уничтожением, Ли Ен Хо сказал, что оно звучит как «лай собаки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Трамп заявил, что терпение Вашингтона совсем не бесконечно:

«Но, в случае угрозы для себя или наших сателлитов, у нас не будет иного варианта, кроме полного уничтожения Северной Кореи».

Отметим, что американский лидер сделал словесный реверанс в сторону России и Пекина, выразив благодарность за поддержку новых санкций ООН, инициированных США в отношении Пхеньяна. При этом он сказал:

«Возмутительно, что некоторые страны не только торгуют с этим режимом, но и поставляют ему оружие, и поддерживают деньгами».

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Между тем американский министр обороны Джеймс Мэттис 19 сентября заявил, что Вашингтон не стремится реализовать в отношении Пхеньяна военный сценарий. По его словам, Соединенные Штаты «разбираются с кризисом в Северной Корее в рамках международного процесса».