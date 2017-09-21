Минск, 21 сентября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Причиной отсутствия президента РФ Владимира Путина на завершении совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» являются меры предосторожности и договоренность контролировать процесс из разных точек, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко, передает Sputnik.

President.gov.by Александр Лукашенко наблюдает за учениями

Комментируя завершение учений на полигоне «Борисовский» (Белоруссия) и отсутствие на них российского коллеги, Лукашенко сказал:

«А если снаряд в одно место — что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь».

Лукашенко пояснил, что сначала он и российский президент намеревались вместе проследить за ходом маневров, «но потом решили проконтролировать более широко».

Напомним, стартовавшие 14 сентября учения «Запад-2017» завершились 20 сентября. По итогам мероприятия Лукашенко сказал, что «поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством».

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