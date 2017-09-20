Хабаровск, 21 сентября, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Российско-японский центр превентивной медицины и диагностики будет создан в Хабаровске на базе Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

Windons В больнице

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Предполагается, что один из корпусов Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске будет реконструирован, и на его базе откроют Российско-японский центр превентивной медицины. Медицинский персонал пройдёт обучение у японских коллег.

Вместе с этим японская сторона на постоянной основе обеспечит научно-методическую и образовательную поддержку учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 6−7 проходил III Восточный экономический форум, на который приехало свыше 6 тыс. человек более чем из 60 стран мира. Самой многочисленной делегацией стала японская — 349 представителей.

Отметим, что внешнеторговый оборот между Россией и Японией в январе-июле 2017 года вырос на 5,7% по сравнению с 2016 годом.