Москва, 21 сентября, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Статус соавтора скандального ролика о председателе совета директоров и основателе «Тинькофф банка» Олеге Тинькове изменен: теперь блогер Алексей Псковитин не свидетель, а подозреваемый по делу о клевете, пишет газета «Ведомости».

(сс) Tinkoff Bank Олег Тиньков

Псковитин не стал комментировать информацию, объяснив это невозможностью разглашать данные следствия. По его словам, перед публикациями каких-либо сведений в блогах следует проверять их достоверность.

Как отметил представитель Псковитина, использованная блогером информация была взята из журналов Forbes и «Антон». Достоверность данных он не проверял, а просто использовал открытие источники.

Напомним, 8 августа 2017 года на YouTube-канале Nemagia был опубликован ролик о «Тинькофф банке» и о его основателе Олеге Тинькове. В видео Тиньков показан с негативной стороны.

Количество просмотров у ролика превысило 5,8 млн. Тиньков обратился в полицию, написав заявление о клевете, после чего было возбуждено уголовное дело.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября соавтора ролика блогера Псковитина вызвали на допрос как свидетеля.

«Тинькофф» хочет взыскать с авторов Nemagia и ООО «Развитие» 500 000 руб, — сообщает издание. — В исковом заявлении истец указывает на три цитаты, которые, по его мнению, носят порочащий характер и влекут к утрате доверия».

В одной из цитат говорится, что Тиньков не платит зарплату сотрудником. В другой сообщается: «За второй квартал 2013 года чистая прибыль в $45 млн — это вранье».