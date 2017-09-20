Госдеп США «решительно против» референдума Иракского Курдистана
Вашингтон, 21 сентября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Государственный департамент США в очередной раз выступил «решительно против» проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, передает Reuters.
«Соединенные штаты решительно выступают против референдума по вопросам независимости Иракского Курдистана, запланированного на 25 сентября», — заявила журналистам пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт.
Кроме того, США «настоятельно призывают» правительство Иракского Курдистана к переговорам с Багдадом.
Напомним, Соединенные штаты неоднократно высказывали негативное отношение по вопросу проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.
Так, 15 сентября специальный представитель сил антитеррористической коалиции в Ираке Бретт Макгерк озвучил предложение правительству Иракского Курдистана отложить референдум по вопросу независимости от Ирака.
16 сентября Белый дом США также выступил с предложением о переносе референдума.
Однако все предложения были отвергнуты правительством Иракского Курдистана. Парламент региона проголосовал за сохранение даты референдума 25 сентября.
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