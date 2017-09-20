Пекин, 21 сентября, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Свою надежду на сотрудничество Китая с Японией в целях налаживания двусторонних отношений выразил вице-председатель КНР Ли Юаньчао 20 сентября, сообщает агентство «Синьхуа».

Simeon Scott Флаги Китая и Японии

Во время своей встречи в Пекине с делегацией политиков от Демократической партии Японии, которую возглавлял бывший спикер Палаты Представителей Парламента Японии Такахиро Йокомичи, Ли заявил о заинтересованности КНР в налаживании отношений с Японией.

«Китай надеется, что Япония сможет работать с Китаем и задать новые импульсы развития двусторонних отношений», — заявил Ли.

Йокомичи, со своей стороны, заявил, что глубоко осознал важность мира после того, как посетил Музей Нанкинской резни во время своей поездки в Китай.

Он заявил, что Япония должна помнить историю, хранить в сознании ответственность и активно улучать отношения с Китаем во имя будущего.

Напомним, 80 лет назад в Китае японскими милитаристами была учинена Нанкинская резня в период Второй японо-китайской войны (1937−1945). Всего было уничтожено порядка 300 тыс. мирных жителей города Нанкин, включая безоружных мужчин, женщин и детей.