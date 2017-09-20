Москва, 21 сентября, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Украинские тезисы об экспансии, агрессии и аннексии Крыма выглядят всё более привычно и всё менее убедительно. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Читайте также: Порошенко: Мандат миссии ООН должен действовать на всей территории Донбасса

«Пётр Порошенко выглядит достаточно неуверенно, нет того запала, который мы привыкли видеть у украинских представителей на международных площадках. Да, цветные корочки, привычные антироссийские мантры, но всё это выглядит убого. И даже если сравнивать с ситуацией несколько месяцев назад, достаточно неубедительно», — отметил депутат ГД РФ.

«Мы общались с десятками высоких представителей, и украинские тезисы об экспансии, агрессии, об аннексии Крыма выглядят всё более привычно и всё менее убедительно, — добавил Слуцкий. — Думаю, что уверенности сторонникам антироссийской позиции по киевскому досье выступление Петра Порошенко в Нью-Йорке вряд ли прибавит».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании Генассамблеи ООН Пётр Порошенко призвал СБ ООН как можно скорее развернуть миротворцев в Донбассе. Обязательным условием, по словам украинского президента, является размещение миротворцев до границы с Россией.

С предложением разместить миротворцев ООН в Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ с условием отвода войск от линии соприкосновения выступил 5 сентября президент РФ Владимир Путин.