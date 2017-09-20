Москва, 21 сентября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Поздравления и слова благодарности советскому и российскому певцу, народному артисту СССР Иосифу Кобзону высказал президент России Владимир Путин перед началом торжественного вечера в Государственном Кремлевском дворце, передает радиостанция «Говорит Москва».

Kremlin.ru Иосиф Кобзон

«Хочу низко вам поклониться, сказать просто обыкновенное человеческое спасибо, выразить надежду на то, что здоровья, духа, характера еще надолго хватит, чтобы радовать миллионы граждан нашей страны», — сказал российский президент.

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Напомним, 80 лет Кобзону исполнилось 11 сентября 2017 года. 20 сентября прошел его сольный концерт в Кремлевском дворце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября, поздравляя артиста с юбилеем, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что Кобзона ценят не только за его талант, но также и за профессионализм и мужество.