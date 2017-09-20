Москва, 21 сентября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Попытка президента Украины Петра Порошенко силами ООН захватить Донбасс не пройдёт. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

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«Весь спектакль Порошенко с цветными корочками и его призывы к Совбезу ООН подставить миротворческое плечо Украине — декоративное прикрытие выспрашивания очередных денег на то, чтобы прожить Украине ещё сколько-то, чтобы власть не менялась, возможно, чтобы дали денег на оружие. Понятно, что изображать такого юродивого — выгодное сегодня занятие для украинского руководства, потому что ничем другим они себя не зарекомендовали за эти три с лишним года. Им нужно настойчиво изображать из себя мальчиков для битья для того, чтобы рассчитывать на очередные подачки», — уверен парламентарий.

«Исходя из устава ООН, никакие эти призывы ни к чему по определению привести не могут, потому что решение Совбеза принимается консенсусом, — добавил Сергей Железняк. — Совершенно очевидно, что попытка украинского президента силами ООН захватить Донбасс, не пройдёт».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании Генассамблеи ООН Пётр Порошенко призвал СБ ООН как можно скорее развернуть миротворцев в Донбассе. Обязательным условием, по словам украинского президента, является размещение миротворцев до границы с Россией.

С предложением разместить миротворцев ООН в Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ с условием отвода войск от линии соприкосновения выступил 5 сентября президент РФ Владимир Путин.