Пекин, 21 сентября, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и его российский коллега Аркадий Дворкович договорились о расширении энергетического сотрудничества между странами, сообщает 20 сентября агентство «Синьхуа».

Government ZA Флаги России и Китая

Во время 14-го заседания Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, проходящей в Пекине Чжан Гаоли отметил, что взаимодействие в этой сфере между двумя странами переживает стабильное развитие, поскольку Россия стала крупнейшим экспортером сырой нефти, пятым по величине экспортером угля и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Китай.

«Плодотворные результаты энергетического сотрудничества придали импульс всестороннему стратегическому партнерству и сотрудничеству между Россией и Китаем», — заявил Чжан.

Приветствуя частые встречи представителей двух стран на высоком уровне и политическое доверие между странами, Дворкович, в свою очередь, заявил, что Китай и Россия поддерживают друг друга в своих ключевых интересах.

«Россия намерена работать с Китаем на продвижение сотрудничества в энергетике и других сферах во имя улучшения результатов в двусторонней торговле и инвестициях», — заявил Дворкович.

Во время встречи стороны обменялись взглядами по вопросам, связанным с природным газом, нефтью, электроэнергетикой, угольной энергетикой и новыми видами энергетики.

Также Россия и Китай достигли соглашения развивать ключевые программы сотрудничества в энергетическом секторе, в сфере энергетического оборудования и улучшения стандартов поставок.

Напомним, что заседания энергодиалога Россия-Китай проводятся на постоянной основе, предваряя встречи на высшем уровне уже почти полтора десятилетия. Основная цель — укрепление практического взаимодействия между двумя странами в целях обеспечения энергетической безопасности и продуктивного сотрудничества.