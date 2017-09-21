Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. 20 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось закрытие ХХIV Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок» — уникального смотра, проходящего на борту теплохода. Открывшись 13 сентября в Москве, фестиваль посетил Углич, Горицы, Мандроги, Петрозаводск, Валаам и финишировал в Северной столице.

X-Javier Юрий Норштейн

В начале церемонии к публике обратился почетный президент «Крока», выдающийся режиссер анимационного кино Юрий Норштейн, который пожелал своим коллегам в первую очередь здоровья:

«Будьте здоровы, будьте в творчестве и, самое главное, — не прогибайтесь. Скурвиться легко, а потом трудно будет подниматься, а уважать перестанут».

Во время церемонии гостям и участникам показали несколько сделанных друзьями фестиваля коротких мультиков о любимом «Кроке», большой ролик о рабочих буднях и праздничных вечерах смотра, снятый членами жюри короткий фильм о тяготах их работы и мультфильм, сделанный на корабле детьми.

X-Javier Юрий Норштейн

Президент Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино Сергей Меринов вручил первую награду фестиваля — Специальный приз информационного агентства ТАСС Вере Мякишевой за работу над сериалом «Ми-ми-мишки».

Дина Годер вручила приз кинокритиков фильму «Праздничный ветер», отметив свежесть и новизну этой работы.

Программный директор фестиваля Алик Шпилюк поднялся на сцену, чтобы огласить итоги зрительского голосования. Третье место конкурса зрительских симпатий занял фильм «Кэтрин» (Бельгия, реж. Бритт Рас), второе место — «Праздничный ветер» (Швейцария, реж. Маржолен Перретен), первое место и одну тысячу евро — «Хулиганские сказки» (Великобритания, реж. Якоб Шу, Ян Лахауэр).

Перед вручением основных наград — призов жюри — был показан игровой шуточный фильм, снятый членами судейской коллегии на корабле.

Цитата из м/ф «Ми-ми-мишки». Реж. Алексей Миронов. 2015-. Россия Разговор

Гран-при и шесть тысяч евро были присуждены авторам фильма «Негативное пространство» (Франция, реж. Макс Портер, Ру Кувахата).

Награды первой категории — «Фильмы продолжительностью до 5 минут»

Диплом «За свежие новости в анимированной газете» — «Анимированная газета» (Франция, реж. Донато Сансон ) .

(Франция, реж. ) Приз за лучший фильм в категории — «Как твоя простата?» (Франция, реж. Донато Сансон ) .

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Награды второй категории — «Фильмы продолжительностью от 5 до 10 минут»

Диплом жюри «За ветер радости и хорошего настроения» — «Праздничный ветер» (Швейцария, реж. Маржолен Перретен ).

(Швейцария, реж. Диплом «За правдивое исследование человеческой жизни в нечеловеческих условиях» — «Сломленные: женская тюрьма в Хоэнек» (Германия, реж. Фолькер Шлехт , Александер Лаль ).

(Германия, реж. , Диплом «За трогательный взгляд на взаимоотношение отцов и детей» — «Праздник» (Россия, реж. Нина Бисярина ).

(Россия, реж. Лучший фильм категории — «Конец сезона» (Австрия, реж. Даниэла Ляйтер).

Награды третьей категории — «Фильмы продолжительностью от 10 до 50 минут».

Диплом «За гамму чувств, наполняющих пустое пространство» — «Пустота» (Эстония, реж. Юло Пикков ).

(Эстония, реж. Диплом «За красоту, увиденную автором в апокалиптической картине периферии» — «Периферия» (Франция, реж. Давид Кокар-Дассо ).

(Франция, реж. Лучший фильм категории — «Питон и сторож» (Россия, Антон Дьяков).

Награды четвертой категории — «Фильмы для детей».

Диплом «За лаконизм и выразительность остроумной истории» — «Бельчонок и санки» (Россия, реж. Олеся Щукина ).

(Россия, реж. Диплом «За напоминание о том, что в дружбе не бывает больших и маленьких» — «Карманный человечек» (Франция, Швейцария, Грузия, реж. Ана Чубинидзе ).

(Франция, Швейцария, Грузия, реж. ). Главный приз категории и три тысячи евро — «Хулиганские сказки» (Великобритания, Якоб Шу , Ян Лахауэр ) .

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Награды пятой категории — «Прикладная и заказная анимация — образовательный фильм, музыкальный клип, реклама, ТВ-заставка, эпизод сериала».

Диплом «За неожиданное визуальное решение музыкальной темы — «Элювиум» — «Eluvium — Regenerative Being» (Украина, реж. Стас Сантимов ).

(Украина, реж. Диплом «За светлые перспективы в деле воспитания подрастающего поколения» — «Счастливые привидения» (серии 11−13) (Япония, реж. Такаси Курихара ).

(Япония, реж. ). Лучший фильм категории — «Аниматанго» (Россия, группа авторов под художественным руководством Елены Черновой).

Член жюри Екатерина Соколова поделилась радостью:

«Мне ужасно приятно, что такая большая группа моих товарищей охвачена призом «Крока» — золотым колокольчиком. У нас, правда, в жюри велись просто бои на обсуждении, но этот фильм вызвал единогласное решение».

Специальные призы.

Специальный приз за лучший дебют и три тысячи евро — «Дедушка-морж» , (Франция, реж. Люкрес Андреэ ).

, (Франция, реж. Специальный приз и три тысячи евро «За большую сумку юмора» — «Большая сумка» (Великобритания, реж. Дэниэл Гривз ).

(Великобритания, реж. Специальный приз «За поэтическое воплощение литературной классики» и три тысячи евро — «Причинна» (Украина, реж. Андрей Щербак ).

(Украина, реж. Специальный приз имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона» с формулировкой «За высший пилотаж» и четыре тысячи евро — «До любви» (Россия, Игорь Ковалев).

Игорь Ковалев, соратник и друг скончавшегося десять лет назад Александра Татарского, признался:

«Я думаю, жюри немножко погорячилось, конечно… Были фильмы лучше, которые достойны этого приза. Спасибо больше за ваше решение, я очень тронут. Знаете, с каждым годом все больше и больше не хватает Саши…»