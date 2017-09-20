Москва, 21 сентября, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Порядка ста человек задержаны в российской столице после массовой драки у ТЦ «Москва», сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка

«Сейчас задержаны уже около 100 человек, — цитирует заявление представителя правоохранительных органов ТАСС. — Им проводят дактилоскопирование и проверяют по базам, стоят ли они на миграционном учете».

Источник уточнил, что конфликт у торгового центра возник из-за избиения охраной магазина таджикского гражданина, который работал в ТЦ. Участники массовой драки, последовавшей за этим, заступились за пострадавшего. Избитому таджику потребовалась госпитализация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка на Тихорецком бульваре пресечена московскими правоохранителями 20 сентября. В потасовке участвовали трудовые мигранты.

Известно, что драке предшествовало избиение охранками магазина грузчика из Таджикистана. В потасовке участвовали приблизительно 150 человек.