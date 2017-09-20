Нижний Новгород, 21 сентября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в администрации президента РФ, где, по данным издания, 20 сентября и было принято соответствующее решение.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Официального подтверждения пока нет, но даже если оно и появится, отставка нижегородского губернатора не станет абсолютной неожиданностью.

Фамилия Шанцева как кандидата на близкую отставку уже называлась в экспертных кругах сразу после единого дня голосования 10 сентября. Тогда говорилось, что курс на ротацию кадров среди руководителей регионов, взятый администрацией президента, будет продолжен и в ближайшие месяцы свои посты могут покинуть еще с десяток губернаторов. Среди возможных кандидатов на отставку эксперты называли и Шанцева.

Необходимо отметить, что информация о возможной отставке Шанцева за последние несколько лет появлялась регулярно. Нижегородскому губернатору вменяют в вину непрекращающийся в регионе конфликт элит, который, к слову, слегка затих в последние месяцы. Основными участниками конфликта являются сам Шанцев и экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, занимающий на сегодня пост вице-спикера областного Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшего накала противостояние Шанцева и Сорокина, который в 2010 году стал главой Нижнего Новгорода не без помощи губернатора, достигло осенью 2016 года, когда Законодательное собрание Нижегородской области нового созыва только начинало свою работу.

Эта открытая вражда вызвала недовольство в администрации президента, которой пришлось вмешиваться в ситуацию.

В декабре 2016 года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич охарактеризовал взаимоотношения различных ветвей власти в Нижегородской области, сложившиеся во время губернаторства Валерия Шанцева, фразой: «Здесь постоянная война».

При этом он добавил, что эта проблема находится на постоянном контроле: «Нижегородская область — это, пожалуй, один из немногих, а может и единственный регион, где при длительном нахождении у власти действующего руководства ситуация не купируется и не меняется. Она все время усугубляется».

Валерий Шанцев впервые возглавил Нижегородскую область в 2005 году. Он был назначен на пост губернатора президентом РФ Владимиром Путиным и утвержден областным Заксобранием. Примечательно, что появлению Шанцева в Нижегородской области предшествовал еще один серьезный конфликт различных ветвей власти — областное Законодательное собрание категорически не хотело голосовать за повторное наделение губернаторскими полномочиями Геннадия Ходырева, который в то время возглавлял регион.

В результате в Нижегородскую область был прислан «варяг», вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.

В августе 2010 года Законодательным собранием Нижегородской области по представлению президента Шанцев был повторно наделён полномочиями губернатора Нижегородской области.

В мае 2014 года Шанцев добровольно подал в отставку, чтобы осенью того же года принять участие в прямых выборах губернатора. Президент РФ Владимир Путин принял отставку и назначил Шанцева исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.

В сентябре 2014 года Шанцев выиграл выборы, набрав 86,93%.