Анкара, 21 сентября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Ожидается, что Турция войдёт в тройку лидеров по темпам экономического роста, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, 20 сентября сообщает Anadolu.

Турция

По данным Турецкого института статистики (TurkStat), в 2016 году рост экономики страны составил 3,2%, а в первом и во втором кварталах 2017 года 5,2% и 5,1% соответственно.

«Темпы экономического роста в третьем квартале могут вывести нас на первое место в мире. Мы можем занять второе место по итогам четвёртого квартала. Даже третье место стало бы для нас неплохим достижением», — заявил министр экономики.

По данным TurkStat, чистый экспорт вырос во втором квартале на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, во втором квартале 2017 года по темпам экономического роста Турция обошла многолетних тяжеловесов, таких как США, Великобритания и Германия, экономика которых, согласно данным Организации экономического сотрудничества (ОЭС), выросла на 2,2%, 1,7% и 2,1% соответственно.

Тем не менее, результаты второго квартала показали, что Турцию опередил Китай, экономика которого возросла на 6,9%, и Индия с 5,9%.

В следующем десятилетии Турция планирует инвестировать $100 млрд в здравоохранение, $150 млрд в перевозки и коммуникации и ещё $150 млрд в энергетику.