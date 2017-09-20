Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 23:45 — ИА Регнум. Деятельность Совета по правам человека ООН не соответствует его названию, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает RT.

Ludovic Courtès Совет по правам человека ООН в во Дворце Наций в Женеве

По мнению Пенса, сейчас СПЧ ООН защищает наихудших притеснителей прав человека и поэтому требуется его реформировать.

В доказательство своих заявлений Майк Пенс привел пример Кубы, где якобы установлен режим репрессий, и Венесуэлы, где якобы диктатура противостоит демократии. По мнению Пенса, СПЧ незаслуженно защищает эти страны, в то время как в отношении Израиля эта международная организация проводит «антисемитскую политику».

Стоит отметить, что представители США не впервые критикуют СПЧ ООН, однако и сотрудники данной организации неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушениях прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент США призвал руководство ООН к реформированию этой международной организации и изменению методов её работы.