Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 23:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начался закрытый предпремьерный показ кинофильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает портал «КиноПоиск».

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай II

Сообщается, что показ проходит в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино экспо». Показ фильма проходит при повышенных мерах безопасности. Перед началом фильма кинотеатр был проверен сотрудниками полиции и кинологами с собаками.

Кроме того, зрителям раздали листовки от пресс-центра МВД России, в которых даны объяснения, в связи с чем предприняты подобные меры безопасности. Согласно этим листовкам, усиленные меры безопасности при показе фильме предприняты в связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат «Матильды», «в целях обеспечения безопасности, пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации данного фильма».

Также в листовке указано, что дополнительные меры безопасности будут применяться в зависимости от «складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё накануне, 19 сентября, было известно, что предпремьерный показ «Матильды» в Санкт-Петербурге в рамках выставки «Кино Экспо» отменён. Но позже стало известно, что закрытый показ перенесли на 20 сентября.

Напомним, кинофильм «Матильда» посвящен истории любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего русского императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. С самого начала создания этого фильма в российском обществе наметился серьезный раскол.

Лидером движения за запрет этого фильма стала депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она прилагает массу усилий и не стесняется использовать административный ресурс для того, чтобы запретить этот фильм. Поклонская и её сторонники утверждают, что фильм оскорбляет чувства верующих, а также искажает исторические факты.

Фильм Учителя действительно несколько исказил факты взаимоотношений между Кшесинской и Николаем Александровчием, но сам кинорежиссер всегда утверждал, что снимает фильм «по мотивам», а не историческую реконструкцию.

Премьера фильма назначена на 23 октября. Уже сейчас многим кинотеатрам в стране стали присылать угрозы поджога, если они не откажутся показывать «Матильду».