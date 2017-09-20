Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Страны-члены Совета Безопасности ООН 20 сентября единогласно приняли резолюцию о повышении эффективности миротворческих операций и методов их планирования.

U.S. Army Миротворец ООН

Инициатива реформирования порядка миротворческой деятельности исходила от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. После принятия резолюции члены СБ ООН высказались о необходимости углубления взаимодействия в этой сфере.

В резолюции подчеркивается, что необходимо добиваться «повышения уровня подотчетности, транспарентности, эффективности и результативности операций ООН по поддержанию мира».

Повышения эффективности миротворческих миссий предложено добиваться путем улучшения планирования и расширения доступных силам ООН специальных сил и средств.

Кроме того, СБ ООН готов к борьбе с неподобающим поведением миротворцев и работе над повышением уровня их подготовки.

По словам Антониу Гутерриша, миротворческие миссии ООН должны оказывать поддержку переговорным процессам, а не становиться его заменой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров отметил перспективу взаимодействия ООН и ОБСЕ при принятии российской инициативы по миротворческой миссии в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

«Есть перспективы у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива: учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», — заявил Сергей Лавров.