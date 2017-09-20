Донецк, 20 сентября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что украинская сторона, вопреки данным ранее обещаниям, так и не предоставила на сегодняшней встрече политической подгруппы в Минске свою позицию по вопросу о статусе Донбасса. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила представитель МИД ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Несмотря на данное на прошлом заседании обещание представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы, официальная позиция по вопросам действия закона об особом статусе Донбасса так и не была предоставлена Киевом», — отметила руководитель дипломатического ведомства ДНР.

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Никонорова добавила, что сегодняшний раунд переговоров опять не принес значимых результатов. Представители Украины продолжают делать все возможное, чтобы не продлевать срок действия закона об особом статусе Донбасса, который истекает 18 октября 2017 года, тем самым ставя Минский процесс под угрозу срыва.

«Все это дает нам основание говорить об отсутствии реальных намерений со стороны Украины выполнить Минские соглашения, а ведь мяч находится сейчас именно на украинской стороне поля. В таких условиях вероятность каких-либо положительных сдвигов в достижении консенсуса крайне мала», — подчеркнула и. о. министра.

Тем временем представители Украины на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске выдвинули требование вернуться к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь участника переговоров, второго президента Украины Леонида КучмыДарка Олифер.

«В соответствии с этим документом Дебальцево должно находиться под контролем Украины; вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы следует создать зоны безопасности, а на юге Донецкой области должен быть район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники — речь идет о населенных пунктах Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка. Эти договоренности были достигнуты в 2014—2015 годах, и их выполнение является обязательным для РФ и ОРДЛО», — отметила пресс-секретарь Кучмы.

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Кроме того, по словам Олифер, украинские представители требовали отменить признание Россией документов ДНР и ЛНР, а также поставили вопрос возвращения Украине предприятий, на которых ввели внешнее управление, и государственного имущества на территории республик.

«В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО свое видение условий освобождения украинских заложников», — подчеркнула Олифер.

Напомним, что по итогу прошедшего 6 сентября заседания политподгруппы в Минске представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма подтвердил, что к следующей встрече украинская сторона предоставит свою позицию по всем вопросам действия закона об особом статусе Донбасса. Тогда в ДНР выразили надежду, что ответы по основному вопросу политической повестки — предоставлению территориям Народных Республик особого статуса — будут получены.

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