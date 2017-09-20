Донецк, 20 сентября, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Начальник главного управления ветеринарного контроля и надзора ДНР Виталий Савельев заявил, что более 2800 кг продуктов свиноводства было изъято представителями республики на контрольно-пропускных пунктах с Украиной с целью защиты от африканской чумы свиней за семь с половиной месяцев. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил представитель ветеринарного управления.

Свинья

«С начала действия приказа министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР о запрете ввоза на территорию республики продукции свиноводства с территории Украины, в том числе в ручной клади на контрольно-пропускных пунктах было изъято и утилизировано 2840 килограммов продукции», — сообщил Савельев.

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Он подчеркнул, что данная мера вынужденная и позволит уберечь республику от вируса АЧС, который может нанести значительный ущерб экономике государства.

Отмечается, что приказ о запрете ввоза в ДНР свиней и продуктов свиноводства был принят в связи с регистрацией на территории Украины вспышек чумы. По данным на 15 сентября, в 11 регионах страны зафиксировано 22 неблагополучных очага. Один из них находится в подконтрольном Киеву Добропольском районе Донецкой области.

«Запрет будет действовать пока на территории Украины не стабилизируется эпизоотическая ситуация, о которой мы узнаем из данных Всемирной организации по охране здоровья животных», — уточнил главный ветеринар ДНР.

Напомним, что документ, запрещающий ввоз с территории Украины на территорию ДНР и транзит живых свиней, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, готовых продуктов из свинины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, бывшего в употреблении для транспортировки свиней оборудования и прочего был подписан 2 февраля 2017 года.

Кроме того, Виталий Савельев рассказал, что ветеринары Донецкой Народной Республики с начала года провакцинировали от классической чумы свиней 46 500 животных.

«С начала года против классической чумы свиней привито 46,5 тысяч голов», — подчеркнул.

Он уточнил, что такая вакцинация позволит исключить вирус классической чумы и сразу выявить животных, зараженных африканской чумой свиней. По словам Савельева, пока случаи заболевания АЧС не были зафиксированы на территории Республики в связи с тем, что власти ДНР предприняли меры предосторожности, со 2 февраля текущего года запретив ввоз и транзит продуктов свиноводства с территории Украины, где зафиксированы множественные очаги АЧС.

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АЧС — особо опасная острозаразная вирусная болезнь. Поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь высоколетальная, быстро распространяется и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 процентов заболевших животных.