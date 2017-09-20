Чудово, Новгородская область, 20 сентября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Новгородские силовики провели сегодня, 20 сентября, крупнейшую операцию в городе Чудово Новгородской области: в ней одновременно участвовали около 50 оперативников и более 200 бойцов специальных отрядов Росгвардии — СОБР и ОМОН. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД, оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

По словам начальника УМВД России по Новгородской области Сергея Коломыцева, было проведено 17 обысков, в ходе которых изъято более 300 сим-карт и более 700 банковских карт, по которым проводилось обналичивание денежных средств. Задержаны девять подозреваемых.

Следствие полагает, что в 2016—2017 годах подозреваемые предлагали к продаже по заниженной цене на одном из интернет-сайтов автомобили и другие товары, но после получения предоплаты прекращали общение с покупателями, а переведённые на карту деньги обналичивали. Расследование этих фактов мошенничества привело следователей в Чудово — в поселение, где проживает цыганская община.

Одновременно с обысками по делу о мошенничестве здесь были снесены два незаконно возведённых дома — снос начали на глазах у съёмочных бригад новгородских телеканалов. В эфире программы «Вести. Великий Новгород» журналисты показали, как местные жительницы бросали проклятья вслед прибывшим в селение силовикам и представителям СМИ.

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По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, сегодня на исполнении в новгородском УФССП находится 16 исполнительных производств по освобождению земельных участков от незаконных построек в этом поселении.

«По одной из построек, которая сегодня демонтирована под контролем людей в погонах, судебное решение было вынесено еще в 2008 году. Однако почти десяти лет хозяевам не хватило для самостоятельного освобождения участка», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в поселении выявлены случаи хищения электроэнергии путём незаконного подключения к электросетям, что причинило ущерб местной энергокомпании на сумму более 14 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, цыганская община переселилась в Новгородскую область из Белоруссии около 30 лет назад. Местные власти выделили им земельные участки в деревне Придорожное, однако спустя некоторое время община стала расти и строить дома не только в деревне, но и в самом городе Чудово — без необходимых разрешений местных властей. Проблема самостроев обострилась здесь в 2006—2008 годах, после первых судебных решений о сносе незаконных построек. В 2008 году прокуратура Новгородской области заявила о 200 незаконных строениях, но по многим случаям владельцам домов была дана возможность узаконить возведённые постройки. Необходимость нынешней операции в Чудово прокуратура Новгородской области объяснила ростом преступности в поселении, начиная с 2014 года. Прокуратура также пообещала дать оценку законности действий местных органов власти и правоохранительных органов по всем фактам совершения правонарушений и преступлений.