Киншаса, 20 сентября, 2017, 23:00 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате наводнений в Демократической Республике Конго (ДРК), 20 сентября сообщает Anadolu.

Конго

Проливные дожди, обрушившиеся на провинцию Северное Киву прошлой ночью, вызвали наводнения.

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По данным полиции, реки Мумба и Оссо вышли из берегов и разрушили около 100 домов. Наводнения вызвали разрушения в пяти деревнях.

Представитель полиции Грегори Кайембе подтвердил количество погибших, добавив, что 16 человек, получившие травмы, в настоящий момент находятся в больнице.

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Напомним, в восточной части ДРК распространены наводнения, из-за которых в данном регионе ежегодно погибают десятки человек.