Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 20 сентября, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Всё население острова Пуэрто-Рико осталось без электричества из-за урагана «Мария», сообщает 20 сентября газета «Известия».

crimsonninjagirl Последствия урагана

На данный момент мощь урагана «Мария» достигла четвертой категории, людям рекомендовано укрыться в убежищах. По информации некоторых СМИ, жертвами урагана уже стали не менее семи человек, погибших на острове Доминика.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на острове Пуэрто-Рико, население которого 3,5 млн человек, уже находятся также жители других островов, покинувшие свои жилища из-за урагана «Ирма».

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Доминика после прохождения урагана «Мария» присутствует угроза оползней и землетрясений. На Гваделупе два человека погибли и два пропали без вести, на французском острове Мартиника без электроснабжения остались более 30 тыс. домов. Ряд авиакомпаний отменили все рейсы на Мартинику и Гваделупу.