Челябинск, 20 сентября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. На полигоне в посёлке Полетаево планируется временное размещение мусора из Челябинска, пока не будет запущен завод по переработке твёрдых бытовых отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель общественной организации «Время Че» Феликс Панов.

Мусор

«Полигон в Полетаево предусмотрен новой схемой обращения с отходами, которую министерство экологии (Челябинской области — ИА REGNUM ) реализует уже на протяжении почти года. В прошлом году они разрабатывали эту схему, в этом году они приступают к реализации. Дело в том, что согласно этой официальной схеме, опубликованной на сайте минэкологии Челябинской области, полигон Полетаево предусматривается как своего рода временный перевалочный пункт для складирования мусора из Челябинска. Это именно документ. Согласно ему полетаевский полигон, также как копейский полигон, также и как полигон близ Урефтов, подразумевается как пункт временного размещения мусора из Челябинска», — сообщил Феликс Панов.

По его словам, в перспективе планируется построить абсолютно новый завод, на котором будут перерабатывать весь мусор из Челябинска. Он будет размещаться в районе населённого пункта Чишма на севере Челябинской области, в 40 километрах от Челябинска.

А учитывая, что было заявлено, что челябинская городская свалка прекратит эксплуатацию уже в 2018 году, то есть буквально с января 2018 года она, согласно схеме, должна быть закрыта, мусор куда-то нужно везти. К сожалению, предприятие близ Чишмы еще не построено, в схеме и подразумевалось, что часть мусора будет вывозиться на полигоны близ Челябинска», — сказал Феликс Панов.

Напомним, по полигону ТБО в Полетаево 11 сентября 2017 года прошли общественные обсуждения в посёлке Северный. На мероприятии как раз обсуждался вопрос расширения полигона, вероятно для приема мусора из Челябинска. Феликс Панов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что отслеживает ситуацию по полигону и понимает, что объект должен работать исключительно в рамках норм природоохранного законодательства.

«Если полигон соответствует техническому регламенту, тогда пожалуйста, занимайтесь сортировкой, переработкой и тем складированием, которое прописано в уставных документах ООО «Полигон ТБО». Но если какие-то несоответствия присутствуют, сначала исправьте эти нарушения, а только после этого используйте эту схему — везите мусор из Челябинска, из других поселений», — заявил свою позицию Феликс Панов.

Общественник-эколог отметил, что ему известно лишь о повреждении защитного полотна — «подложки» на дне полигона, которое было обнаружено и отремонтировано. О других нарушениях ему пока ничего не известно. В связи с этим Панов планирует сам обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с целью проверки деятельности ООО «Полигон ТБО». Если уже есть какие-то акты, о которых Общественная палата ещё не знает, но в них по результатам проверки правоохранительных органов имеется информация о нарушениях, то общественники-экологи будут настаивать на устранении нарушений оператором данного объекта.

«Мы крайне заинтересованы, чтобы жители Полетаево жили, что называется, в комфортной среде. Поэтому мы на одной стороне вместе с жителями. Естественно, если объект несёт какую-то опасность, нужно сделать всё, чтобы эту опасность ликвидировать. Органы прокурорского реагирования выполняют свою задачу. Если поступят обращения к нам… В принципе, знаете, я даже не буду дожидаться обращений и сам лично уже напишу запрос в природоохранную прокуратуру, в Росприроднадзор. Тем более, что Виталий Курятников (глава Росприроднадзора в Челябинской области — ИА REGNUM ) по вопросам обращения с отходами, очень серьёзно занимается этими моментами. Думаю, что по полетаевскому полигону он нас поддержит. И если посчитает возможным и необходимым, отправит туда проверку», — пояснил Феликс Панов.

Отметим, жители посёлка Полетаево выступают за эксплуатацию полигона, расположенного вблизи их населённого пункта, исключительно в рамках разработанного проекта и с выполнением всех природоохранных норм. При этом полетаевцы категорически против расширения полигона для приёма мусора из Челябинска, так как понимают, что доставка мусора из мегаполиса ставит крест на их экологически безопасном пребывании в посёлке.