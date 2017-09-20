Вашингтон, 20 сентября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функцию американского Центробанка, приняла решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1−1,25%. Об этом сказано в коммюнике финансового регулятора, распространённом сегодня, 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Сообщается, что сегодня состоялось заседание совета директоров ФРС. Руководство регулятора приняло решение не повышать базовую ставку и оставить её на уровне 1−1,25%.

Кроме того, ФРС объявила о начале сокращения объема вложений регулятора в облигации и другие ценные бумаги, которые сейчас составляют $4,5 трлн. Сокращение начнётся с октября 2017 года.

Стоит отметить, что большинство американских экономистов было уверено в том, что ФРС базовую ставку не изменит. Так что прогнозы сбылись.

Напомним, процентная ставка была сохранена также по итогам июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС на уровне 1−1,25%. До этого ее дважды повышали: до 1−1,25% в июне и до 0,75−1% годовых в марте.

В 2016 и 2015 годах ФРС повышало ставку по одному разу в год. Снижение базовой ставки началось в 2007—2008 годах, вскоре она упала до минимальной отметки в 0−0,25% (декабрь 2008 года).