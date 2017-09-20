Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко призвал страны — члены ООН признать голод 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее заявление он сделал, выступая 20 сентября на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«72-я сессия Генеральной ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносных преступлений ХХ века — голодомора. Это был искусственный голод на Украине в 1932—1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев», — заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что «ООН всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого не могли повториться». «Я призываю государства — члены ООН принять своё историческое решение о признании голодомора актом геноцида», — сказал он.

Напомним, голод 1930-х годов, поразивший Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан и объявленный властями современной Украины «голодомором», служит одним из важных элементов строительства украинской идентичности в бывшей советской республике на основе антироссийской риторики.

Темой «голодомора» как «геноцида украинского народа» активно занимался бывший президент Украины Виктор Ющенко. При нём Верховная рада приняла соответствующие законы, и при поддержке Запада «голодомор» признали геноцидом более 20 государств. Позднее Пётр Порошенко продолжил дело своего предшественника. В ноябре 2016 года он поручил МИД Украины «продолжить работу о признании мировым сообществом, иностранными государствами и международными организациями голодомора геноцидом украинского народа».

Исходя из этого, в Киеве считают, что от голода пострадали только украинцы, но до сих не определили, какой именно этнос в руководстве СССР и Украинской ССР подверг их геноциду, то есть уничтожению по этническому принципу: грузины (Сталин и др.), евреи (в УССР, ОГПУ СССР) или русские (согласно антирусской пропаганде прославляемой на Украине ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ).