Берлин, 20 сентября, 2017, 21:41 — ИА Регнум. «Москва прекрасно знает, что Литва и другие государства — это НАТО, и значит, в случае агрессии против них, сразу включится 5-я статья устава Североатлантического альянса о защите любого из его членов всеми странами, входящими в блок», — пояснил экс-генсек НАТО, в настоящем советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен корреспонденту немецкого таблоида Bild Юлиану Рёпке.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

Таким образом, боязни агрессии со стороны России у экс-генсека нет, а волнует его другое: какое количество войск и вооружений оставит Россия в Белоруссии после завершения программы маневров. Переживает он также почему-то и за то, сколько вооружения будет размещено вдоль финской границы на территории Карелии.

Рассмусен считает, что своими действиями Путин рассчитывает послать сигнал Западу и всему остальному миру, что РФ — великая держава. Сильное государство, несмотря на упавшие цены на нефть. «Я такой ход мыслей не понимаю, но это уже детали, — подчеркивает Расмуссен. — Мы (имеется в виду НАТО — прим. ИА REGNUM ) России никогда не угрожали. Ни одна из стран альянса и в мыслях не держала напасть на РФ. Я думаю, что для русских это непозволительное разбазаривание средств — столь насыщенно концентрировать войска на западной границе страны».

Напомним, что войска НАТО размещены в 125 километрах от Санкт-Петербурга.

«Что касается предложений Путина по миротворцам на Украине, то он, кажется, убедил Меркель. Но она могла и не заметить, что там кроется ловушка — конфликт в Донбассе, если решать его предлагаемыми Кремлем мерами, будет заморожен, — уверен отставной руководитель Североатлантического альянса. — Но без проверки, как это будет работать ничего сказать нельзя. Можно только констатировать, что Путин сделал один шаг, а надо, чтобы он сделал четыре или пять. При этом российские военные не имеют права быть включены в состав миротворцев, потому что это противоречит принципам ООН: среди «голубых касок», размещаемых в определенной стране, не может быть представителей одной из конфликтующих сторон. Поэтому ни россиян, ни украинцев там быть не должно».

В завершение беседы с корреспондентом Bild Расмуссен оценил идею увеличения расходов на оборону каждой из стран НАТО до 2% ВВП:

«Нам нужно увеличение военных расходов. Но не в качестве провокации противника. Затраты на вооружение только тогда можно считать провокацией, если есть желание напасть на кого-то. А у нас такого желания нет. Так что могу твердо сказать: увеличение расходов на оборону провокацией могут называть только провокаторы».