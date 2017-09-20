Владикавказ, 20 сентября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. В Северной Осетии сегодня, 20 сентября, при восхождении на гору Казбек сорвались со склона в пропасть четверо альпинистов. По данным портала «15-й регион», в группе было восемь человек, есть данные только о шести членах группы — это пятеро москвичей и один проводник из Северной Осетии.

Levan Gokadze Казбек

Происшествие произошло на высоте около 5000 метров над уровнем моря. На помощь пострадавшим выдвинулась группа спасателей. Планировалось использовать для поисков вертолет. Ближайший базовый лагерь находится на высоте 4700 метров. Каково состояние пострадавших, на данный момент неизвестно.

Официальных сообщений спасательного ведомства о ходе поисковой операции пока не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года при восхождении на гору Казбек сорвался вниз с высоты 3700 м турист из Краснодарского края. Спасти его не удалось, тело альпиниста было обнаружено на высоте 3200 м.

В июне 2016 года на горе Казбек упал в 25-метровую расщелину украинский журналист, 32-летний Павел Сивоконь В результате падения он получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб.