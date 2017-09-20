Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Пётр Порошенко удалились с заседания Совета Безопасности ООН перед началом выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Отмечается, что в это время в Совбезе ООН как раз обсуждались вопросы миротворческих операций.

Пётр Порошенко ушел из зала сразу после своего выступления, а затем, спустя несколько минут, из помещения удалился и Майкл Пенс.

Не исключено, что Пенс и Порошенко таким образом выразили свое отношение к словам главы МИД РФ, который отметил перспективу взаимодействия ООН и ОБСЕ при принятии российской инициативы по миротворческой миссии в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

«Есть перспективы у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива: учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», — заявил Сергей Лавров.

Напомним, ранее украинский президент Порошенко призвал ООН скорее ввести миротворцев в Донбасс, включая всю территорию ДНР и ЛНР и границу с Россией.

В отличие от предложений США и Украины, российская инициатива предполагает ввод миротворцев непосредственно на линию соприкосновения враждующих сторон для предотвращения обстрелов, нарушающих режим прекращения огня.