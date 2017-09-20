Москва, 20 сентября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о запуске в РФ так называемой системы tax-free Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Auntmasako, pixabay, cc0 Tax-free

Речь идет о международной системе компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан. Нововведение коснется граждан из любых стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Иностранцы в течение года после выезда с территории РФ смогут оформить возврат НДС (18%), который был уплачен ими при покупке российских товаров.

«При совершении покупки необходимо выписать определенный документ, чек tax-free. Впоследствии на территориях отдельных пунктов пропуска, перечень которых предполагается определить правительству, таможенные органы будут проводить таможенный контроль и ставить отметку о вывозе соответствующих товаров. С этим чеком впоследствии можно будет получить возмещение уплаченного налога», — рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседании профильного комитета, Трунин заявил, что система tax-free для начала будет введена в пилотном режиме в некоторых городах РФ, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По словам замминистра, обсуждается также включение в этот список Калининградской и Новгородской областей, а также Дальнего Востока.

«Мы считаем, что систему возврата НДС по системе tax-free целесообразно апробировать в нескольких аэропортах и морских портах в отдельных регионах России, где фиксируется наибольшее количество иностранных посетителей. Считаем, что система, по крайней мере в пилотном режиме, должна заработать со следующего 2018 года, когда в нашей стране будет проводиться Чемпионат мира по футболу, что очевидно повлечет большое количество иностранных туристов», — заявил Трунин.

Размер компенсации, которую получит иностранный гражданин, будет рассчитываться из размера НДС за минусом стоимости услуги по выплате компенсации. При этом деятельность операторов tax free также будет освобождена от налогообложения. Такие предложения вызвали вопросы в профильном комитете Госдумы.

«В законопроекте не установлен размер процента комиссии, взимаемой в качестве платы за услугу по выплате иностранному гражданину компенсации суммы НДС», — заявил в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

Профильный комитет также рекомендовал в рамках работы над документом ко второму чтению обсудить целесообразность установления нулевой ставки НДС в отношении услуги по выплате налогового вычета.

«Законопроект не раскрывает механизма формирования налоговой базы по этим операциям и не указывает источника и условий оплаты стоимости таких услуг», — отметил Фаррахов.

Предполагается, что нововведение заработает уже с 1 января 2018 года. Профильный комитет считает необходимым уточнить срок вступления в силу основных положений закона, поскольку для его реализации потребуется издание достаточно большого количества подзаконных актов.

По расчетам правительства, на создание в РФ системы tax-free потребуется порядка 150−200 млн рублей в год из федерального бюджета. Кроме того, расходы понесут Федеральная таможенная служба (порядка 50 млн рублей), а также Федеральная налоговая служба (213,15 млн рублей единовременно и еще по 94,22 млн рублей ежегодно). Впрочем, как считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, такие расходы оправдают себя.

«Все затраты бюджета, которые будут понесены для введения этого механизма, они сторицей вернутся в связи с тем, что больше туристов будет приезжать, они будут больше покупок делать, будет развиваться инфраструктура, соответственно, будут развиваться предприятия, которые могут оказывать эту услугу», — отметил Пинский.