Москва, 20 сентября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Самым популярным городом у российских туристов в СНГ стал Минск. Об этом говорят результаты исследования аналитического агентства «ТурСтат», опубликованные на сайте агенства сегодня, 20 сентября.

Площадь Победы в Минске

На втором и третьем месте рейтинга расположились столицы Казахстана и Азербайджана соответственно.

Исследование «ТурСтат» включало анализ данных онлайн-бронирования средств размещения туристов.

«Самые недорогие города СНГ у туристов — Бишкек и Кишинев, а самые дорогие города СНГ — Астана и Баку», — сообщает «ТурСтат».

Топ-10 самых популярных городов СНГ у туристов осенью 2017 года:

1 Минск (Беларусь)

2 Астана (Казахстан)

3 Баку (Азербайджан)

4 Ереван (Армения)

5 Алма-Ата (Казахстан)

6 Ташкент (Узбекистан)

7 Ашхабад (Туркменистан)

8 Киев (Украина)

9 Кишинев (Молдова)

10 Бишкек (Кыргызстан)

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало результаты исследования самых популярных городов-курортов России в бархатный сезон. Возглавил Топ-10 городов Сочи. На втором месте — Ялта, на третьем — Анапа. Затем следуют Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория и Кисловодск.