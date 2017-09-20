Минск стал самым популярным городом у туристов из России осенью 2017 года
Москва, 20 сентября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Самым популярным городом у российских туристов в СНГ стал Минск. Об этом говорят результаты исследования аналитического агентства «ТурСтат», опубликованные на сайте агенства сегодня, 20 сентября.
На втором и третьем месте рейтинга расположились столицы Казахстана и Азербайджана соответственно.
Исследование «ТурСтат» включало анализ данных онлайн-бронирования средств размещения туристов.
«Самые недорогие города СНГ у туристов — Бишкек и Кишинев, а самые дорогие города СНГ — Астана и Баку», — сообщает «ТурСтат».
Топ-10 самых популярных городов СНГ у туристов осенью 2017 года:
1 Минск (Беларусь)
2 Астана (Казахстан)
3 Баку (Азербайджан)
4 Ереван (Армения)
5 Алма-Ата (Казахстан)
6 Ташкент (Узбекистан)
7 Ашхабад (Туркменистан)
8 Киев (Украина)
9 Кишинев (Молдова)
10 Бишкек (Кыргызстан)
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало результаты исследования самых популярных городов-курортов России в бархатный сезон. Возглавил Топ-10 городов Сочи. На втором месте — Ялта, на третьем — Анапа. Затем следуют Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория и Кисловодск.