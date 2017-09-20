Степанакерт, 20 сентября, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Границы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) зафиксированы в Конституции Карабаха, о каком возврате земель может идти речь? Об этом заявил заместитель председателя парламента НКР Ваграм Балаян, комментируя заявление главы МИД Армении о том, что в рамках карабахского урегулирования могут быть возвращены те территории, отказ от которых не поставит под угрозу безопасность Нагорного Карабаха.

tert.am Гагик Меликян (слева), Ваграм Балаян

«У нас есть Конституция, зафиксированные ею территории. Я не знаю о каких землях идёт речь. У нас есть государство, в Конституции зафиксированы границы нашего государства, а каком возврате земель может идти речь, — сказал Балаян. — Есть Нагорно-Карабахская Республика со своими границами, где несут службу солдаты, поэтому я не знаю о каких землях идёт речь. У нас есть своё государство, наши территории и мы обязаны сохранить его и передать следующим поколениям».

Согласно 175 статье Конституции НКР, до восстановления территориальной целостности Нагорно-Карабахской Республики и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики..

По словам зампредседателя парламента НКР, территории Нагорного Карабаха — Шаумян, Северный Арцах оккупированы Азербайджаном. По мнению Балаяна в дипломатии иногда говорят одно, делают другое, поэтому к таким заявлениям «нельзя относится всерьёз»: Реальная политика, по наблюдению парламентария, отличается от действительности.

«Мы много раз говорили, что неизменны в своих подходах. Поход за компромиссами, за уступками ещё больше ослабляет наши позиции. У нас есть страна, границы которой мы обязаны защищать. Мы готовы воевать за наше будущее. Наш народ так настроен, это правильный путь».

По мнению же бывшего заместителя министра обороны Армении Гагика Мелконяна, на освобожденных землях нет такой территории, возврат которой не навредил бы безопасности Нагорного Карабаха и Армении.

«Если Азербайджану будет возвращён хоть кусок освобожденных территорий, наша безопасность будет нарушена», — заявилМелконян.

Он также коснулся турецко-азербайджанских совместных военных учений в Азербайджане, отметив, что всё это направлено именно против Армении.

«Азербайджан всё время готовится к войне. Мы все должны это понимать», — резюмировал экс-замминистра обороны.

В этом году в Азербайджане начались третьи масштабные учения, в которых принимают участие около 15 000 военнослужащих.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян,выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения — Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.