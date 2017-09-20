Москва, 20 сентября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 20 сентября, в ходе встречи с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования, заявил про «сложности с региональными финансами во многих регионах» и подчеркнул, что в Новгородской области этот вопрос стоит «наиболее остро».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с вновь избранными главами субъектов Российской Федерации

Избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин ответил президенту, что вместе с руководством Министерства финансов РФ региональные власти выработали совместные решения для ряда проблем, и обещал, что до конца года «наиболее острые, пиковые вопросы» будут сняты. Но президент уточнил.

«Проблема, как вы помните, заключается в том, что они получили налоговые поступления будущих периодов. И это создаёт определённые проблемы системного характера. Я обращаю внимание всех: такой способ закрытия текущих дырок путём получения будущих поступлений — он очень спорный. Вот губернатор поменялся, и ему что теперь делать? Посерьёзней надо», — заявил Владимир Путин.

Президент попросил относиться к этому «внимательнее».

"Правительство должно за этим наблюдать внимательно, регулировать», — отметил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 2016 года формируется бездефицитный бюджет. Прежний глава региона Сергей Митин ставил задачу роста налоговых поступлений, за финансовый блок при его руководстве Новгородской областью в правительстве региона отвечала его первый заместитель Вероника Минина. В снижении налоговых поступлений прежнее руководство региона обвиняло крупных налогоплательщиков — в частности, «Акрон», который в ответ заявил о том, что из 1,7 млрд рублей уплаченного налога на прибыль за 4 месяца 2016 года 700 млн рублей составляла переплата.

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На 2017 год бюджет Новгородской области также сформирован без дефицита, а бюджет 2018 года спланирован даже с профицитом в 1,3 млрд рублей.

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