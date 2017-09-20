Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства странного случая, произошедшего днем 20 сентября на юге города. Как сообщили петербуржцы в одной из городских групп в соцсети, во Фрунзенском районе на улице Ярослава Гашека у дома №4 примерно в 15:20 трое молодых мужчин внезапно потеряли сознание и упали.

Https://vk.com/spb_today Инцидент с тремя парнями в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Скорая» прибыла в течение 10 минут, однако, по словам очевидцев, один из мужчин скончался. Предположительная версия случившегося — алкоголь или наркотики (по крайней мере, так говорили в толпе зевак, которых, конечно, собралось немало)», — пишут горожане.

Как рассказывают очевидцы, у всех троих парней посинела кожа. Люди сообщают, что двоих увезли на скорой, а третий остался лежать на месте происшествия, накрытый простыней.

В обсуждении этой новости большинство пользователей Сети сходятся в том, что виной всему наркотики, спайсы или другие запрещенные вещества.

В региональной полиции интернет-газете «Фонтанка» сообщили, что полицейским поступил сигнал об инциденте по данному адресу, наряд выехал для проверки.