Компания СПАС-ЗАМКОВ начала заменять замки после вскрытия со скидкой 50%

Москва, 21 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Заменить замок после его вскрытия за половину стоимости получили возможность москвичи, пользующиеся услугами компании «Спас-Замков». Как отмечают в компании, замена замков — довольно деликатное дело, доверить которое можно только настоящим мастерам. Не будучи профессионалом, установить современный сложный замок, предварительно аккуратно сняв предыдущий, невозможно, подчеркивают в «Спас-Замков». Ведь монтаж нового замка требует определенных навыков и инструментов.

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«Спас-замков» занимается вскрытием и заменой замков не один год. Фирма официально зарегистрирована и имеет разрешительные сертификаты на свою деятельность. Таким образом, клиенты компании могут не опасаться возможного мошенничества (слепок ключа и другие махинации) со стороны мастера.

Помимо замены замков, «Спас-замков» оказывает услуги по срочному вскрытию дверей Сотрудники компании помогут вскрыть замки во входных или межкомнатных дверях домов и квартир, открыть замки замков в различных автомобилях без нанесения дефектов ЛКП или салону, вскрыть замки сейфов с любым уровнем засекреченности, замки в гаражах, офисах, на дачах и других заведениях.

Все эти услуги вскрытия замков «Спас-замков» предоставляет в соответствии с требованиями действующего законодательства. «Мы делаем все для того, чтобы ими не могли воспользоваться мошенники», — подчеркивают в компании, поэтому при вскрытии дверей всегда требуют предоставить документы, свидетельствующие о том, что заказчик является владельцем или арендатором объекта. Если документов на руках нет, замки вскрываются в присутствии представителей правоохранительных органов.

Служба вскрытия и замены замков

http://spas-zamkov.ru/