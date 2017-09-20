Эр-Рияд, 20 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам поприсутствовать на стадионе, где пройдут торжественные мероприятия в честь празднования дня образования королевства, 20 сентября сообщает Agence France Presse.

Tribes of the World Стадион

Женщины смогут вместе со своей семьёй прийти на международный стадион имени короля Фахда, чтобы отметить Национальный день Саудовской Аравии, который будет праздноваться 23 сентября.

«Стадион готов принять около 40 тыс. человек. Семьи и одинокие мужчины будут сидеть отдельно», — говорится в сообщении официального агентства SPA.

Напомним, в Саудовской Аравии для женщин установлены одни из самых жёстких ограничений в мире. Женщинам запрещено управлять транспортными средствами.

Прежде чем поступить в учебное заведение, устроиться на работу или совершить заграничную поездку женщины должны предварительно получить разрешение отца, мужа или брата.