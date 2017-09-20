Вильнюс, 20 сентября, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Литовская парламентская фракция партии «Порядок и справедливость» вызвала премьера Саулюса Сквернялиса на встречу, чтобы тот объяснил мотивы введения всеобщего налога на недвижимость, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 сентября, в парламенте страны.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По словам челнов партии «Порядок и справедливость», в подготовленной правительством программе работ осеней сессии Сейма уже в октябре планируется рассмотреть законопроекты, в которых установлен налог на недвижимость в размере 0,5%. Также планируется повысить налогообложение принадлежащего физическим лицам налогооблагаемого имущества некоммерческого назначения, планируется отменить секторальные льготные тарифы налогов на недвижимость.

«Не понимаю, почему сейчас нужно еще больше повышать налоговое давление на жителей Литвы. Если смотреть на растущую экономику, возникает вопрос, способны ли уже сейчас жители платить всеобщий налог на недвижимость», — удивляется председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис.

Кроме того, члены фракции также обеспокоены в связи с другими планируемыми правительством налоговыми реформами. Например, в поправках к закону об акцизах планируется повысить акцизный тариф на дизельное топливо и отменить секторальные акцизные льготы.

Член фракции Витаутас Камблявичюс возмущается в связи с тем, что для земледельцев тариф на дизель увеличится почти в 3 раза — от 21 евро до 56 евро за 1000 литров дизеля. «Мы можем полагать, что подорожание дизельного топлива отразится на нас всех. Предполагается, что это станет одним из поводов для дальнейшего повышения цен на самые необходимые товары в магазинах», — говорит член Сейма.

Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас уточнил, что правительство не предлагает никакого налога на недвижимость. По его словам, правительство предлагает не обкладывать налогом недвижимость общей стоимостью до 220 тыс. евро; налоговый тариф в размере 0,5% предлагается применять к части недвижимости общей стоимостью более 220 тыс. евро, но менее 300 тыс. евро; налоговый тариф в размере 1% предлагается применять к части недвижимости общей стоимостью более 300 тыс. евро, но менее 500 тыс. евро; налоговый тариф в размере 2% предлагается применять к части недвижимости общей стоимостью более 500 тыс. евро.