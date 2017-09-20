Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Утвердить список мероприятий, которые можно проводить на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, планирует директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. О своих намерениях он сообщил журналистам сегодня, 20 сентября, пожаловавшись на большое количество событий, которые портят восприятие ансамбля главной площади Северной столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«Мы в этом году битву проиграли за Дворцовую площадь. Потому что практически все, кто там ставит свои шалаши, это всё городские организации. Частные оттеснили с помощью города. Бесконечное строительство сцен одной за другой, сплошное растрачивание денег», — посетовал Михаил Пиотровский, добавив, что к этому причастны и городские власти, участвующие в организации многих событий.

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Директор Эрмитажа рассказал о «безумном количестве идей», которые рассматривают Дворцовую площадь как площадку для своей реализации. Например, к 100-летнему юбилею Октябрьской революции на площади предлагалось вновь устроить каток и показать ледовую оперетту «Принцесса Анастасия». «Но «Матильда» помогла», — пошутил он.

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"Город просит разрешение на проведение мероприятий. Есть некоторые вещи совершенно невозможные. Очень много мероприятий городских, и мы сейчас будем составлять список, который будем утверждать. То количество мероприятий, которое может происходить, например, в июне на Дворцовой площади. Иначе каждый начинает строить себе сцену, палатку для выпивания VIP, трибуны, и это занимает четыре-пять дней», — возмутился Пиотровский.

Зато флешмобам у стен Зимнего дворца и Главного штаба Пиотровский всегда рад. «Пришли и ушли — ничего плохого», — добавил он.

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