Директор Эрмитажа признал поражение в битве за Дворцовую площадь
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Утвердить список мероприятий, которые можно проводить на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, планирует директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. О своих намерениях он сообщил журналистам сегодня, 20 сентября, пожаловавшись на большое количество событий, которые портят восприятие ансамбля главной площади Северной столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы в этом году битву проиграли за Дворцовую площадь. Потому что практически все, кто там ставит свои шалаши, это всё городские организации. Частные оттеснили с помощью города. Бесконечное строительство сцен одной за другой, сплошное растрачивание денег», — посетовал Михаил Пиотровский, добавив, что к этому причастны и городские власти, участвующие в организации многих событий.
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Директор Эрмитажа рассказал о «безумном количестве идей», которые рассматривают Дворцовую площадь как площадку для своей реализации. Например, к 100-летнему юбилею Октябрьской революции на площади предлагалось вновь устроить каток и показать ледовую оперетту «Принцесса Анастасия». «Но «Матильда» помогла», — пошутил он.
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"Город просит разрешение на проведение мероприятий. Есть некоторые вещи совершенно невозможные. Очень много мероприятий городских, и мы сейчас будем составлять список, который будем утверждать. То количество мероприятий, которое может происходить, например, в июне на Дворцовой площади. Иначе каждый начинает строить себе сцену, палатку для выпивания VIP, трибуны, и это занимает четыре-пять дней», — возмутился Пиотровский.
Зато флешмобам у стен Зимнего дворца и Главного штаба Пиотровский всегда рад. «Пришли и ушли — ничего плохого», — добавил он.
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