Калуга, 20 сентября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял 19 сентября участие в заседании Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области, прошедшем в городе Кремёнки Жуковского района. В заседании также принимали участие председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Александр Ефремов, депутаты областного парламента, представители министерств и ведомств.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, речь на заседании шла о выявлении на территории области неучтенных объектов недвижимости и регистрации прав на них, а также об организации депутатского контроля за содержанием дорог. В последнее время участились случаи уклонения от уплаты имущественных налогов под предлогом незавершенности строительства. Полностью достроенные объекты недвижимости не вводятся в эксплуатацию и соответственно не облагаются налогами, что ведёт к серьёзным потерям местных бюджетов.

«В настоящее время разрешение на строительство выдаётся сроком на десять лет, — отметил Александр Иванов. — Зачастую это приводит к тому, что построив жилой дом и подключив все инженерные коммуникации, собственник спокойно живёт и в течении десяти лет не платит налог на имущество. Необходимо уменьшить срок действия разрешения на строительство, в случае если строительство затянется, срок разрешения можно будет продлить, рассмотрев вопрос в индивидуальном порядке. После того, как строительство будет завершено и к дому будут подключены инженерные коммуникации, собственника необходимо понуждать к регистрации объекта недвижимости в установленном порядке».

Управлением по работе с населением на территории города Калуги путём подворных обходов было обследовано более 4 тысяч адресов. Было выявлено 682 дома, не введённых в эксплуатацию, строительство которых завершено и к которым подключены все коммуникации. По данным объектам ведётся совместная работа с Бюро технической инвентаризации и налоговыми органами.

Заместитель министра экономического развития области Юлия Чернышева предложила создать межведомственные муниципальные комиссии с участием представителей налоговой инспекции, депутатов, администрации, определить перечень объектов в отношении которых нужно проводить проверку, а также постоянно вести мониторинг строящихся объектов.

Отмечалась необходимость совершенствования законодательства в данной сфере, в настоящее время региональное министерство экономического развития готовит законодательную инициативу, касающуюся установления фиксированного срока регистрации объектов и ответственности за нарушение этих сроков.

«Городской думой Калуги также был подготовлен ряд предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере, — сказал Александр Иванов, — все наши предложения были включены в итоговое решение Консультативного совета».

По итогам обсуждения было решено рекомендовать Законодательному собранию Калужской области проработать вопросы возможного внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения земельного налога под объектами незавершённого строительства, установления законодательного запрета на страхование объектов незавершённого строительства и газификацию объектов незавершённого строительства, а также введения административной ответственности за уклонение от регистрации права собственности на построенные объекты индивидуального жилищного строительства.