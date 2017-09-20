Тверь, 20 сентября, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Тверской области объявят конкурс на лучший эскиз стелы «Город воинской доблести» — такие стелы планируется установить в городах региона, удостоенных этого звания. Решение принято 20 сентября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Tverlife.ru Один из вариантов стеллы города воинской доблести

«Будет создана конкурсная комиссия, куда войдут руководители муниципальных образований, представители творческой интеллигенции. Работа, которая будет содержать наиболее выразительную архитектурно-скульптурную форму стелы, будет рекомендована к практическому воплощению», — отметил Игорь Руденя.

Поучаствовать в конкурсе смогут архитекторы, дизайнеры, в том числе студенты высших специализированных учебных заведений. Итоги планируется подвести до конца текущего года. Информация об условиях участия в конкурсе будет размещена на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

В Тверской области звание «Город воинской доблести» в 2017 году было присвоено Белому и Зубцову. Инициативу общественных организаций о наделении почетным статусом территорий поддержал губернатор Игорь Руденя.

В годы Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Ожесточённые сражения сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу. Сегодня на 25 воинских захоронениях Бельского района покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Восемь уроженцев района — Герои Советского Союза, двое — полные кавалеры ордена Славы, один — Герой России.

Значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов внесли героические сражения на зубцовской земле. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, притянуть в район проведения военных операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление. На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.