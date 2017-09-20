Нижний Новгород, 20 сентября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде председателя участковой избирательной комиссии из Сормовского района обвиняют в подделке более 1000 избирательных бюллетеней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Как сообщили ИА REGNUM в суде, женщина была поймана с поличным в сентябре 2016 года, когда в Нижнем Новгороде проходили выборы депутатов Госдумы РФ и областного Заксобрания.

Тогда за день до выборов по месту нахождения участковой избирательной комиссии в помещение одной из библиотек в Сормовском районе были доставлены 10 тыс. избирательных бюллетеней для голосования.

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Получив бюллетени, председатель участковой избирательной комиссии собственноручно незаконно внесла отметки о волеизъявлении избирателей за различных кандидатов в депутаты и за различные политические партии в 1164 избирательных бюллетеней для голосования.

В тот же день сфальсифицированные документы были изъяты сотрудниками полиции. Следствие длилось год и вот теперь делопередано на рассмотрение суда. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии»).

Случай в Сормовском районе стал не единственным, когда сотрудники избирательных комиссий были буквально пойманы за руку при попытке фальсифицировать результаты выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, завуч средней школы №59 Нижнего Новгорода была осуждена за фальсификацию результатов выборов депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области, которые прошли 18 сентября 2017 года.

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Следствие установило, что в день голосования женщина была назначена председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №2211, расположенного в школе. В процессе голосования она незаконно потребовала от секретаря участковой избирательной комиссии внести в дополнительный список для голосования по открепительным удостоверениям свои анкетные данные и анкетные данные своего брата.

Незаконно получив не менее 8 избирательных бюллетеней, она проставила в них отметки о волеизъявлении избирателей. После этого она опустила фальшивые бюллетени в урну для голосования. Во всех бюллетенях Савина от своего имени и от имени брата отдала голос за партию «Единая Россия» и за ее кандидатов.

Действия женщины попали в объектив камеры видеонаблюдения. После того, как ситуация получила огласку, в отношении нее было возбуждено уголовно дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»).

Решением суда женщине был назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.