Москва, 20 сентября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России на 2018 год не предусматривает субсидии «Почте России», заявил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович сегодня, 20 сентября.

Agora.md Почта России

Дворкович отметил, что некоторые регионы поддерживаю «Почту России», но из федерального бюджета субсидий не запланировано.

«Но с отдельными регионами они работают ‑ и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета — нет, не планируется», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 19 сентября, глава «Почты России» Николай Подгузов сказал, что рассчитывает на финансовую и регуляторную поддержку государства.

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Напомним, что 15 сентября 2017 года Николай Подгузов и председатель правительства Дмитрий Медведев обсудили перспективы превращения «Почты России» в «современную цифровую компанию». Глава компании сказал, что развитие должно пойти по пути построения «умной цифровой логистической и IT — экосистемы».

Отметим, что «Почта России» не получает государственных субсидий с 2014 года. Подгузов уверяет, что сегодня «Почта России» делает все возможное для того, чтобы ее проекты были финансово эффективны, но в некоторых случаях этого добиться невозможно. В отдаленных территориях отделение почты является единственным объектом инфраструктуры, что осложняет логистику.

Последний раз «Почта России» получала субсидии в первом квартале 2014 года. По данным компании, 3 млрд рублей были выделены на компенсацию потерь от распространения печатных изданий. На поддержание работы пунктов коллективного доступа в интернет было выделено 2,26 млрд рублей и еще 138,7 млн рублей, по данным Минкомсвязи, на поддержание работы почтовых отделений на Крайнем Севере.

Реорганизация «Почты России» предусматривает акционирование компании и превращение ее в коммерческое предприятие. По оценкам специалистов, это приведет к ряду негативных последствий, связанных с «оптимизацией» почтовых отделений.

13 сентября 2017 года в Общественной палате Якутии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что федеральный законопроект о реорганизации «Почты России» может привести к закрытию почтовых отделений в 147 населенных пунктах региона.

В целях «оптимизации» в некоторых почтовых отделениях сокращают норму времени работы с посетителем, что приводит к образованию больших очередей в отделении. С этой проблемой летом 2017 года столкнулись сотрудники почты в Барнауле (Алтайский край). Стоимость заработной платы почтовым оператором в Барнауле составляет 8300 рублей. Низкие заработные платы приводят к кадровому голоду и снижению качества подготовки почтовых специалистов, так как почтовые отделения вынуждены набирать людей «с улицы».

В регионах почтовые отделения повышают стоимость своих услуг. В Чувашии в декабре 2016 года Арбитражный суд признал, что Ибресинское отделения УФПС, пользуясь монопольным положением, устанавливает завышенные цены за использование абонентского почтового ящика.

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Из регионов также стали чаще поступать новости о недоставленных письмах и посылках. 11 сентября 2017 года в ГУ МВД Читы сообщили, что при обыске на одной из квартир было найдено 2 тонны недоставленных писем.

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Проблемы с «Почтой России» осложняются скандалом с бывшим генеральным директором компании Дмитрием Страшновым. В ноябре 2016 года газета «Ведомости» со ссылкой на приказ Минкомсвязи от 31 октября сообщила, что заработная плата Страшнова составляет 500 средних заработных плат в «Почте России». В СМИ также появилась информация, что по итогам 2014 года бывший гендиректор «Почты России» получил «бонус» на сумму в 95,4 млн рублей. Доход был получен исходя из чистой прибыли компании в 1,2 млрд рублей, однако, такая прибыль была получена благодаря финансированию из государственного бюджета, а вовсе не экономической эффективности компании. Факт выплаты премии был выявлен Генпрокуратурой в ходе проверки, материалы переданы в Следственный комитет.

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22 февраля 2017 года СМИ сообщили, что Страшнов выдал премии своим заместителям на общую сумму 269,3 млн рублей. В результате Генеральная прокуратура России потребовала от Следственного комитета возбудить на главу «Почты России» уголовное дело. 15 марта 2017 года стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту выплаты Страшнову завышенных зарплат и премий.

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30 июня 2017 года Дмитрий Страшнов был освобожден от занимаемой должности решением Минокомсвязи. На его место был назначен Николай Подгузов.

Стоит отметить, что реформа «Почты России» началась с момента создания этой государственной компании в 2002 году. Целью реформ было повышение эффективности работы «Почты России». За 15 лет реформ добиться этого так и не удалось.