Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2018 году не должна быть ниже 17 тысяч рублей. Такой показатель определен новым региональным соглашением между городским правительством, работодателями и профсоюзами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осенняя ярмарка в Летнем саду

Как сообщила 20 сентября пресс-служба Смольного, документ подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.

Напомним, официальный прожиточный минимум в Петербурге составляет для трудоспособного населения 11 830 рублей 30 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонним соглашением на 2017 год минимальная зарплата была определена на уровне 16 тыс. рублей. Однако в реальности многие петербургские компании грубо нарушают Региональное соглашение о минимальной заработной плате и начисляют своим сотрудникам зарплаты ниже установленного уровня. Эти нарушения предприниматели всячески пытаются списать на кризис и собственные финансовые трудности.

Читайте также: Петербургские фирмы начисляют работникам зарплаты ниже МРОТа

В новых обязательствах стороны также договорились не повышать в 2018 году тарифы на проезд в городском общественном транспорте и взносы на капитальный ремонт.

По мнению губернатора Георгия Полтавченко, трехсторонние соглашения стали гарантом социальной стабильности. В них учитываются интересы и работодателей, и профсоюзов, и горожан, благодаря чему все это время в Санкт-Петербурге не было крупных социально-трудовых конфликтов.

Напомним, по данным статистики, с начала 2017 года реальные денежные доходы населения в Петербурге снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4% и составили около 42 тыс. рублей.

Номинально среднемесячная начисленная зарплата в июле 2017 года в Петербурге достигла 53 тыс. 586 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году за тот же период. В реальном исчислении рост составил лишь 4%.

Наименьший уровень официальных зарплат в Петербурге — в гостиничной сфере и на предприятиях общественного питания. В июле текущего года средняя зарплата в этих отраслях составила 26 801 рубль. Самые крупные зарплаты — в сфере добычи полезных ископаемых. Средняя зарплата в петербургских офисах таких компаний составила в июле 576 332 рубля.