Москва, 20 сентября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. О проекте строительства тоннеля под Севастополем доложил губернатор города Дмитрий Овсянников президенту Владимиру Путину 20 сентября. Как сообщила пресс-служба главы государства, сегодня Путин встретился с главами регионов России, которые были избраны в единый день голосования 10 сентября.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

По словам Овсянникова, реализация этого проекта позволит сократить время на проезд из одной части города в другую, а также решить проблемы возникающие в случае перекрытия дорог.

«У нас достаточно часто бывает перекрытие рейда, связанное в том числе, с действиями Черноморского флота, и с обезвреживанием снарядов времен Великой Отечественной войны, и наличие такой инфраструктуры даст импульс развитию города», — сказал Овсянников.

Тоннель предполагается строить в рамках одного технического решения со строительством кольцевого газопровода.

«Сейчас мы готовимся к реализации этого проекта, он по цифрам не такой тяжелый, порядка 5 млрд рублей», — заявил Овсянников.

Владимир Путин поручил доработать проект и доложить ему о результатах.

Также обсуждались дорожные проблемы Севастополя в целом. Глава государства спросил Овсянникова, удалось ли договориться с Минфином о получении дополнительных средств на дороги.

«По вашему распоряжению Министерство транспорта подготовило необходимые документы, все необходимые документы с точки зрения участков дорог, которые будут дополнительно отремонтированы, мы в этом году предоставили. 29 километров плюсом к тем 70 километрам мы сделаем», — сказал Овсянников.

Глава региона поблагодарил президента за содействие, отметив, что ремонт дорог в регионе в таком объеме не проводился много лет, и результаты уже визуально заметны. Овсянников добавил, что сегодня в Севастополе лишь 46% дорог соответствуют нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября состоялись выборы губернатора Севастополя, на которых победу одержал кандидат от «Единой России» Дмитрий Овсянников. С конца июля 2016 года он исполнял обязанности губернатора.

Кандидат от КПРФ Роман Кияшко, которого наблюдатели называли основным конкурентом Овсянникова, набрал 16,42%, Илья Журавлев от ЛДПР получил 7,61%. Иван Ермаков от «Патриотов России» получил поддержку 2,13% избирателей, Николай Кряжев от «Коммунистической партии социальной справедливости» — 0,5%. 18 сентября состоялось официальное вступление Овсянникова в должность главы города.

Добавим, что для Севастополя соединение микрорайона Северная сторона с центром — вопрос отнюдь не праздный: добраться «в город» жителям этой территории крайне затруднительно. Единственная альтернатива крайне загруженным дорогам сегодня — паромное сообщение, но и этот вариант не слишком надежен.

В советское время обсуждалась возможность строительства моста, однако проект так и не реализовали. В 2014 году к обсуждению возможности строительства моста через Севастопольскую бухту вернулись, а позже, в 2016-м — прозвучали предложения о строительстве тоннеля. Однако до сих пор дальше разговоров дело не шло.

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