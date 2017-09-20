Степанакерт, 20 сентября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Сдать Нагорный Карабах невозможно, его можно только потерять в результате войны. Потерять вместе с Сюником. Подобное мнение, комментируя заявление Эдварда Налбандяна, выразил директор центра стратегических исследований «Ашхар» (Мир) (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

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«Для армянского народа арцахская проблема решена. Поэтому обсуждать и тем более так эмоционально реагировать на заявления МИД явно не стоит. Следовательно, необходимо ставить и решать проблемы повышения обороноспособности ВС Армении, эффективности системы национальной безопасности, армянской государственности и общества в целом», — убежден аналитик.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения —Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.

В этом свете, Арзуманян призвал общество не поддаваться и не позволять сместить фокус собственного внимания на съедающие энную энергию, выдуманные проблемы. Единственной проблемой и угрозой Армении, на которые может повлиять армянский народ, эксперт считает состояние армянского общества, приводящее к большой эмиграции. Все остальное — лишь следствие.

Среди имеющих смысл вопросов Арзуманян отмечает вопросы о том, как поменять тенденции, принудить власть измениться, найти ей замену, как эта замена могла бы начать решать проблемы армянства. Аналитик убежден, что определенные силы сознательно и довольно профессионально последовательно нажимают на болевые точки армянского народа.

«Кто дестабилизирует армянское общество? Какие преследует цели? Какой эффект должен быть достигнут в результате этой дестабилизации? Можно ли ее избежать или надо же следует попытаться перехватить и перенаправить энергию общества на другие цели? Вот вопросы, которыми нам все следует сегодня задаваться», — подытожил Арзуманян.