Сеул, 20 сентября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Для вооруженных сил Южной Кореи закуплены непригодные к эксплуатации американские вертолеты CH-47D «Чинук», сообщают южнокорейские СМИ.

Daniel Hills Трофейный CH-47 «Чинук» в музее Вьетнама

По информации UPI и южнокорейской сети JTBC, администрация бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе, ушедшая в отставку в марте 2017 года после импичмента, купила для южнокорейских военных 14 американских вертолетов CH-47D «Чинук», эксплуатация которых оказалась невозможна.

Вертолеты были закуплены после того, как в 2014 году военный контингент США в Корее снял их с вооружения. Указанные вертолеты относятся к безнадежно устаревшим модификациям и использовались американскими военными почти 45 лет. Технический уровень этих машин даже не позволяет провести их модернизацию и установить системы GPS-навигации и предупреждения о ракетной атаке.

Сообщается, что в августе 2017 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея отказался не только от их модернизации, но и не стал гарантировать надежность этих вертолетов.

Закупленные вертолеты не оснащены системой GPS и не могут применяться в сложных метеоусловиях или на море. Военное командование США в Южной Корее обещало передать системы GPS после покупки вертолетов, но до сих пор этого не сделало.

Бронирование пола этих транспортных машин полностью отсутствует, автоматизации большинства операций тоже нет.

По мнению депутата от правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Чул-хи, переданные американцами вертолеты полностью исчерпали свой ресурс и могут использоваться лишь в качестве наземных экспонатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент ушедшей в отставку президента страны Пак Кын Хе, которая обвинялась в коррупционном сговоре.