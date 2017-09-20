Тегеран, 20 сентября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Иран направит в Бангладеш вторую партию гуманитарной помощи для мусульман рохинджа, 20 сентября сообщает агентство Fars News.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Гуманитарный груз будет направлен в Бангладеш 21 сентября, заявил представитель ВВС Ирана генерал Мохаммад Тасвихчи.

Представитель ВВС подчеркнул, что власти Ирана приняли решение еженедельно отправлять гуманитарную помощь для мусульман рохинджа.

В настоящий момент для отправки подготовлено 100 тонн гуманитарной помощи, включая одеяла, палатки, консервы, лекарства и другие вещи первой необходимости.

Напомним, первая партия гуманитарной помощи из Ирана для мусульман рохинджа была направлена в прошлую пятницу, 15 сентября. Гуманитарный груз был доставлен в Бангладеш, поскольку правительство Мьянмы запретило прямые поставки гуманитарной помощи из Ирана.

По данным ООН, около 412 тыс. мусульман рохинджа были вынуждены покинуть бирманский штат Ракхайн и направиться в Бангладеш из-за насилия со стороны правительственных сил Мьянмы.