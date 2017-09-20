Москва, 20 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Экономический ущерб МЧС России в результате массовых сообщений о «минировании» объектов по всей стране может превысить миллиард рублей. Об этом 20 сентября заявил глава ведомства Владимир Пучков.

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«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд рублей», — заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД России оценило ущерб, нанесённый государству за неделю в связи с массовой эвакуацией людей из-за анонимных звонков, в 300 млн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, с 10 сентября в России фиксируется всплеск анонимных телефонных звонков о взрывных устройствах, якобы заложенных на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, административных учреждениях.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которые пока не связаны между собой и расследуются региональными подразделениями полиции.

Установлено, что звонки поступают через международного виртуального оператора. При этом ряд СМИ распространил сообщения о том, что их источник может находиться на территории Украины.