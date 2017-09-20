Киев, 20 сентября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. 19 сентября национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз Украина» покинули независимые члены наблюдательного совета — Пол Уорвик (глава набсовета) и Маркус Ричардс. До этого набсовет компании лишился Чарльза Проктора и Юлии Ковалив, таким образом после отставки в набсовете остался только бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Демарш независимых наблюдателей вызван нежеланием украинского правительства выполнять взятые на себя обязательства по реформированию НАКа и внедрять рыночные механизмы на газовом рынке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Naftogaz.com «Нафтогаз»

Пресс-служба НАК отмечает, что независимые директора в апреле 2017 года уже высказывали представителям Кабинета министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления «Нафтогаза».

»Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу «Нафтогаза» продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой», — отметили Уорвик и Ричардс.

В связи с этим руководство группы «Нафтогаз» утром 20 сентября провело пресс-брифинг, на котором глава компании Андрей Коболев выразил сожаление относительно роспуска набсовета и перехода компании в прямое управление Кабмином.

«Очень плохо, что ушли независимые члены наблюдательного совета. Это создаст большие риски политического вмешательства в деятельность компании, потому что без наблюдательного совета, единственный орган, который может принимать даже такие решения как проведение транзакций больше 500 млн грн (более 12 млн долл — ред.), а у нас такие проходят каждый месяц, переходят в Кабинет министров. Коллегиальному органу разобраться с тем, как «Укргаздобыча» провела тендер на бурение, и надо ли «Укртрансгазу» модернизировать компрессорную станцию, будет непросто. Для этого нашему набсовету требовалось для обсуждения целая неделя. Перенос этих вопросов в компетенцию правительства это, в меньшем случае серьезно затянет принятие важных решений», — пояснил Коболев.

Он опроверг информацию о якобы имевшем место межличностном конфликте в компании.

«Попытка представить это как межличностный персональный конфликт — это манипулирование и перевод фокуса в сторону от проблемы, которая есть на самом деле», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» убежден, что быстрый поиск и замена независимых членов набсовета будет неэффективным и глобально проблему не решит.

«Вопрос не в персоналиях, а в полномочиях наблюдательного совета. Можно выбрать в наблюдательный совет Илона Маска, но без полномочий ему станет сначала грустно, а потом он уйдет», — считает глава энергетической компании.

По его словам, главной причиной отставки членов набсовета стало невыполнение правительством своих обязательство по реформированию компании. Он сообщил, что наблюдательный совет еще в апреле 2017 года направлял соответствующие письма вице-премьер-министру Владимиру Кистиону и президенту Украины Петру Порошенко. Однако, несмотря на заверения, которые были предоставлены высшим политическим руководством, все сроки, которые находятся под контролем правительства или предусмотрены планом действий по корпоративному управлению, прошли.

Коболев пояснил, что «Нафтогаз» рискует лишиться запланированных инвестиций в 850 млн долл.

«В ситуации, которая сложилась, основными рисками являются неспособность компании и, возможно, правительства привлекать средства у международных банков… Практическим риском для нас является приостановка сотрудничества с ЕБРР, что сократит нам доступ к кредитным ресурсам в сумме 350 млн долл — кредит ЕБРР и 500 млн долл — Мировой банк», — уточнил он.

Кроме того, роспуск набсовета и отсутствие утвержденного финансового плана «Нафтогаза» негативно отражается на инвестировании в украинскую ГТС и добычу газа.

«Во-вторых, мы считаем, что ситуация может нести существенное негативное влияние на планы как «Нафтогаза», так и правительства и всей страны относительно отсоединения оператора ГТС с целью сохранения транзитного влияния Украины. Есть риски несоблюдения запланированных темпов добычи газа. И третьим аспектом может стать потенциальное влияние на объемы добычи газа. Это ставит под угрозу выполнение программы 2020… Увеличение ВВП Украины на 7,4%, уменьшение импорта газа к нулю и 8 млрд долл. дохода в госбюджет. И все это без поступлений от транзита», — добавил Коболев.

Кроме того, 20 сентября свою обеспокоенность вчерашним увольнением членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаза» выразило посольство Великобритании в Украине на странице диппредставительства в Facebook.

«Мы считаем этих людей опытными независимыми профессионалами и теми, кто настроен на реформирование «Нафтогаза». Наблюдательный совет был эффективным, в частности, в создании ключевых комитетов, принятии решений по кадровым назначениям, создании четкой системы внутреннего контроля и разработке интегральной стратегии «Нафтогаза», которая закладывает основу для будущего успеха компании и ее подразделений. Если «Нафтогаз» будет иметь надлежащую поддержку, компания может стать настоящей историей успеха Украины», — говорится в заявлении. Посольство отмечает, что в Украине создаются препятствия для реализации потенциала и превращения «Нафтогаза» в прибыльный стратегический государственный актив.

В свою очередь, 20 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз призвал реформировать «Нафтогаз», разделив транспортировку, хранение, добычу и продажи газа, чтобы демонополизировать «монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нефтегазовом рынке».

«Я гарантирую, что на нефтегазовом рынке будут ускорены реформы так, чтобы «Нафтогаз» был современной качественной компанией, в которой внедрены надлежащие принципы корпоративного управления, а не единственным монополистом в стране», — сказал Гройсман. Также премьер пообещал обновить набсовет «Нафтогаза». «Мы обновим наблюдательный совет, сделаем это вместе с нашими международными партнерами публично», — добавил Гройсман.

Эксперт по энергетике Дмитрий Марунич отмечает, что от отставки всех этих директоров «Нафтогаза» будет польза из-за экономии миллионов гривен, которые «планировалось потратить на этих уважаемых господ за год». «Кстати, интересно было бы глянуть на итоги работы набсовета уволенного», — задается он вопросом. Другой эксперт, Юрий Корольчук, высказывает мнение, что «иностранные профессионалы и специалисты» банально не хотят иметь связь с Коболевым и другими реформаторами украинской энергетики в тот момент истины, когда за последним придут силовые органы.

«Как это ни странно, но люди с чистокровными английскими паспортами буквально за год переняли одну из «лучших» украинских черт — «я не я, и хата (нефтегаз) не моя», — констатирует также политолог.

ИА REGNUM напоминает, что наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» был сформирован весной 2016 года в лице представителей Великобритании — Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика, а также Украины. В частности, от Кабинета министров в совет вошла первый замглавы министерства экономразвития Юлия Ковалив, от администрации президента — экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин. Набсовет госкомпании был сформирован в рамках реформы корпоративного управления.