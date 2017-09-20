Ярославль, 20 сентября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Сыновья известного ярославского книгоиздателя Александра Рутмана начали выкладывать в Интернет изданные отцом книги. Об этом Аркадий Рутман сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Http://rutman.info/ Книга, изданная Александром Рутманом

Александр Рутман в 1994 стал учредителем и директором частного издательства «Александр Рутман». 20 лет он выпускал книги о Ярославле, его истории, храмах и святынях, о замечательных ярославцах. Ряд изданий с фирменным знаком «Александр Рутман» стали победителями самых престижных конкурсов. Позже он с семьёй уехал за границу и жил в небольшом городке Холон вблизи Тель-Авива в Израиле. Издатель скончался в 2015 году.

«Мы с Игорем Рутманом решили сделать сайт, где уже есть и далее будут выкладываться книги издательства Александра Рутмана. Бесплатно, для всех желающих» — написал на своей странице в соцсети Аркадий Рутман.

Братья хотят, чтобы изданные их родителями книги были максимально доступны.

«Нам помогает Михаил Бороздинский. Он оформлял все папины книги, и сейчас электронные версии макетов готовит он. Ждем от него порядка 5 титульных изданий. В конечном итоге цель — разместить в Интернете все издания», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Аркадий Рутман

Сейчас в сети на сайте http://rutman.info/ есть книги «Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле», «Храмы и святыни Ярославля. История и современность», «Церковь Ильи Пророка в Ярославле», «100 деталей Ярославля», «Храмы Ярославля в фотографиях конца XIX — начала XX века», «За окнами дома Иванова. Страницы Ярославской истории», «Мышкин — город классической провинции» и другие книги.

Ярославские авторы, чьи книги издавал Александр Рутман, начали предлагать недостающие электронные версии изданий.